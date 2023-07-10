Вышел новый трейлер сериала «Скрежет металла» со звездой Marvel Энтони Маки
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Телеканал Peacock представил полноценный трейлер сериала «Скрежет металла» — экранизации культовой гоночной серии Twisted Metal. В ролике показали завязку проекта, а также главного героя, которого играет звезда киновселенной Marvel Энтони Маки. Также продемонстрировали лицо франшизы — клоуна по кличке Сладкоежка.
Видео доступно на YouTube-канале JoBlo Streaming & TV Trailers. Права на видео принадлежат Peacock/Sony Pictures.
Сюжет экранизации разворачивается вокруг смертельного турнира, в котором соревнуются лучшие водители мира. Авторы обещают много чёрного юмора и взрослых тем.
Премьера многосерийного гоночного боевика состоится 27 июля в онлайн-кинотеатре Peacock. В шоу будет 10 эпизодов. В России его официально не покажут.
Смотрим прошлый тизер:
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