Вышел новый трейлер сериала «Скрежет металла» со звездой Marvel Энтони Маки

Телеканал Peacock представил полноценный трейлер сериала «Скрежет металла» — экранизации культовой гоночной серии Twisted Metal. В ролике показали завязку проекта, а также главного героя, которого играет звезда киновселенной Marvel Энтони Маки. Также продемонстрировали лицо франшизы — клоуна по кличке Сладкоежка.

Видео доступно на YouTube-канале JoBlo Streaming & TV Trailers. Права на видео принадлежат Peacock/Sony Pictures.

Сюжет экранизации разворачивается вокруг смертельного турнира, в котором соревнуются лучшие водители мира. Авторы обещают много чёрного юмора и взрослых тем.

Премьера многосерийного гоночного боевика состоится 27 июля в онлайн-кинотеатре Peacock. В шоу будет 10 эпизодов. В России его официально не покажут.