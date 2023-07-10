Мадонна опубликовала первое обращение к фанатам после попадания в реанимацию

Популярная певица Мадонна опубликовала большое обращение к фанатам в своих социальных сетях после госпитализации в конце июня. 64-летняя певица заявила, что восстанавливается после тяжёлой болезни с помощью любви своих поклонников.
Спасибо за вашу позитивную энергию, молитвы и добрые пожелания. Я почувствовала вашу любовь. Я на пути к выздоровлению и невероятно благодарна за все ваши благословения.
Мадонна также рассказала, что, как только пришла в сознание, тут же подумала о своих детях. Затем женщина вспомнила о фанатах, которые купили билеты на большое турне артистки — должно было начаться в середине июля. В итоге женщине пришлось его перенести — ближайшие европейские гастроли певицы намечены на октябрь.
Мадонна попала в реанимацию 24 июня после того, как её нашли без сознания. Её доставили в больницу с серьёзной бактериальной инфекцией, её состояние оценивалось как тяжёлое. Певица пришла в себя через несколько дней, и её быстро выписали, однако инсайдеры сообщали, что она всё ещё чувствует слабость.
- 10 июля 2023
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