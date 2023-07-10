Вуди Харрельсон и Оуэн Уилсон сыграют в триллере о пропаже девочки во время Олимпиады-1984

Как сообщает издание Deadline, Вуди Харрельсон («Настоящий детектив») и Оуэн Уилсон («Локи») сыграют главные роли в фильме Lips Like Sugar («Губы как сахар»). Лента расскажет о поисках пропавшей девочки в Лос-Анджелесе во время летних Олимпийских игр в 1984 году в США.
Актёры исполнят роли коллег-детективов, которые отправятся на поиски исчезнувшего ребёнка. Сценаристом картины выступит Энтони Тамбакис («Воин»), а поставит картину начинающий режиссёр Брэнтли Гутьеррез.
У Lips Like Sugar пока нет точной даты релиза. Вполне возможно, съёмки ленты стартуют уже в этом году — в таком случае премьера наверняка состоится уже в 2024-м. Это будет уже вторая совместная картина Вуди Харрельсона и Оуэна Уилсона — ранее они вместе сыграли в фильме «Отвязные приключения в Лондоне».
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