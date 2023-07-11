У Стэна Ли должно было быть камео в «Стражах Галактики 3»

Режиссёр «Стражей Галактики 3» Джеймс Ганн рассказал, что в фильме должно было быть камео Стэна Ли. Одного из самых значимых людей в Marvel Comics раньше часто добавляли в различные проекты, а фанаты этому радовались.

К сожалению, Стэн Ли умер в 2018 году, так и не успев сняться во многих фильмах, вышедших позже. Подобное случилось и с триквелом про Стражей Галактики. По словам Ганна, он придумал существо по имени Лэмбшанк специально для Ли, который должен был его озвучить.

Из-за преклонного возраста Стэна Ли не стали бы звать на площадку и снимать, ему хотели просто дать реплики для записи озвучки. В итоге Ли не стало, а Ганн не стал убирать персонажа из фильма и озвучил его сам.

Лэмбшанк в фильме

Фото: Disney

«Стражей Галактики 3» показывали в кинотеатрах по всему миру, а до России картина добралась без лицензии.