Эксперт объяснил, почему в России снизились цены на консоли Xbox и PlayStation

Вчера газета «Известия» сообщила, что цены на консоли PlayStation и Xbox в России впервые стали ниже, чем были на старте продаж в 2020 году. Ритейлеры предположили, почему так произошло, а теперь своим мнением поделился эксперт.

По словам обозревателя «Известий» по технологиям Ивана Черноусова, снижение цен на консоли произошло в том числе из-за накопления большого количества непроданных приставок.

Обе модели хотя и считаются «новым поколением», на рынке уже почти три года. За это время и Sony, и Microsoft смогли наладить производство гаджетов в нужном объёме. Если посмотреть на европейские цены, то они тоже снижаются — раньше PS5 не продавали менее чем за € 700, теперь консоль можно свободно найти за € 500. А в ОАЭ девайс от Sony отдают за 1700 дирхам — это около 42 тыс. рублей.

Ритейлеры работали таким образом, чтобы как следует затовариться консолями. В результате устройств закупили слишком много, а продать за цены на старте уже точно не получится.