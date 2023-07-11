Эксперт объяснил, почему в России снизились цены на консоли Xbox и PlayStation
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Вчера газета «Известия» сообщила, что цены на консоли PlayStation и Xbox в России впервые стали ниже, чем были на старте продаж в 2020 году. Ритейлеры предположили, почему так произошло, а теперь своим мнением поделился эксперт.
По словам обозревателя «Известий» по технологиям Ивана Черноусова, снижение цен на консоли произошло в том числе из-за накопления большого количества непроданных приставок.
Обе модели хотя и считаются «новым поколением», на рынке уже почти три года. За это время и Sony, и Microsoft смогли наладить производство гаджетов в нужном объёме. Если посмотреть на европейские цены, то они тоже снижаются — раньше PS5 не продавали менее чем за € 700, теперь консоль можно свободно найти за € 500. А в ОАЭ девайс от Sony отдают за 1700 дирхам — это около 42 тыс. рублей.
Ритейлеры работали таким образом, чтобы как следует затовариться консолями. В результате устройств закупили слишком много, а продать за цены на старте уже точно не получится.
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