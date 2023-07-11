Фильм «Трансформеры: Восхождение Звероботов» вышел в онлайне
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11 июля фильм «Трансформеры: Восхождение Звероботов» официально вышел в онлайне. Картину уже можно посмотреть в цифровых площадках, в том числе на Amazon.
Таким образом, картина пробыла в кинотеатрах всего мира всего месяц. За 30 дней лента заработала чуть больше $ 407 млн — это худший результат в истории серии. Интересно, что за месяц лента так и не добралась до России: судя по всему, в ближайшее время отечественные кинотеатры всё же выпустят картину в прокат, используя цифровые копии.
События фильма «Трансформеры: Восхождение Звероботов» развернутся в 1994 году — двое археологов вступят в конфликт с древней цивилизацией и столкнутся с трансформерами. Среди героев будут Оптимус Прайм, Бамблби и другие роботы.
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