Смартфоны на российской ОС «Аврора» скоро появятся в магазинах — СМИ

Министерство промышленности и торговли РФ попросило российских производителей электроники подготовить график портирования мобильной ОС «Аврора» на свои устройства для последующего вывода техники на потребительский рынок. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания ведомства с представителями отрасли.

На совещании присутствовали российские производители смартфонов и планшетных ПК, включая «Аквариус», «БайтЭрг», «Азимут», Yadro, F+Tech и другие. Минпромторг попросил компании разработать график адаптации «Авроры» на свои устройства и начать продавать их в потребительском сегменте.

Как отмечают источники, вендоры отнеслись к перспективе министерства со скепсисом. Как минимум один производитель рассказал журналистам, что устройства с ОС «Аврора» будут пользоваться спросом только в госорганизациях и приближённых к ним компаниях. У обычного же пользователя переходить на новую ОС с привычных Android и iOS нет причин.

Как рассказал председатель совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов, планшеты и смартфоны на ОС «Аврора» не смогут конкурировать на рынке из-за своей высокой стоимости. Цена российского гаджета составит 50–60 тыс. рублей, что значительно дороже китайского аналога, который при более низкой цене гораздо функциональнее и мощнее.