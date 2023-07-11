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Valve рассказала о лучших играх фестиваля «Играм быть» в Steam

Valve рассказала о лучших играх фестиваля «Играм быть» в Steam
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Valve подвела итоги очередного фестиваля «Играм быть», который проходил c 19 по 26 июня. В течение недели пользователи могли опробовать более сотни демоверсий невышедших игр и посетить стримы от создателей проектов.

Как рассказали в Valve, мероприятие стало самым успешным за всю историю Steam. В нём приняли участие 11,4 млн игроков. Сколько пользователей участвовало в прошлых фестивалях, в компании не уточнили.

Также Valve опубликовала 50 самых популярных проектов на ивенте. Судя по топу, геймеров больше всего привлекло демо House Flipper 2. Затем идёт экшен про Пиноккио Lies of P, а замыкает тройку головоломка Viewfinder.

Самые популярные проекты фестиваля «Играм быть» 2023 года

  1. House Flipper 2.
  2. Lies of P.
  3. Viewfinder.
  4. Warhaven.
  5. Wizard with a Gun.
  6. Little Kitty, Big City.
  7. Sea of Stars.
  8. Hammerwatch II.
  9. The Invincible.
  10. Thronefall.
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