Актёры Голливуда готовятся к забастовке — съёмки фильмов и сериалов под угрозой

Переговоры между Гильдией актёров США (SAG-AFTRA) и Ассоциации продюсеров США (AMPTP) завершатся уже 12 июля. Как сообщает издание The Wrap, стороны так и не смогли договориться по нескольким пунктам, поэтому забастовка практически неизбежна.
Гильдия актёров США требует повышения оплаты труда и улучшения условий работы с учётом развития онлайн-кинотеатров. Как отмечают инсайдеры, в SAG-AFTRA уже обсудили коллективные требования к Гильдии продюсеров и последние дни готовятся к протесту.
Гильдия актёров США насчитывает около 160 тыс. членов, включая Брендана Фрейзера («Кит»), Дженнифер Лоуренс («Голодные игры»), Марка Руффало (Халк в фильмах Marvel), Хоакина Феникса («Джокер»), Дэвида Духовны («Секретные материалы»), Педро Паскаля (сериал The Last of Us) и множество других артистов.
В случае протеста артистам будет запрещено участвовать в съёмках фильмов и сериалов, а также посещать различные мероприятия, включая премьеры и выставки. Последняя забастовка Гильдии актёров США началась в 1980 году и продлилась 95 дней.
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