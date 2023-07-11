Илон Маск скрыл ссылки на соцсеть Threads в «Твиттере»

Илон Маск начал активную борьбу с соцсетью Threads. Всего за пять дней конкурент «Твиттера» привлёк аудиторию в 100 млн человек, и миллиардеру явно не нравится, что на его глазах растёт настоящая угроза его сервису.

Как обратили внимание в The Verge, в «Твиттере» полностью заблокировали все ссылки на Threads. Проверить это можно с помощью URL-команды url:threads.net, которая не отображает ни одной ссылки на соцсеть Марка Цукерберга.

Фото: Twitter

Кроме того, найти упоминание в обычном поиске «Твиттера» практически невозможно. Вместо сотен постов юзеров со ссылками на свои профили можно увидеть разве что местные мемы и различные обсуждения, не связанные с новым сайтом.

При этом ограничения Маска легко обойти — достаточно воспользоваться запросом url:threads net.