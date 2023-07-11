Роберт Дауни-младший: я боялся, что растерял весь свой талант после фильмов Marvel

Роберт Дауни-младший дал большое интервью изданию New York Times, в котором обсудил свою карьеру в кино. Звезда фильмов Marvel заявил, что был очень рад сыграть в фильме «Оппенгеймер» Кристофера Нолана, учитывая, что последние 11 лет он играл одного и того же персонажа — Железного человека.

Как признался Дауни-младший, он опасался, что, играя столько времени Тони Старка, он растерял весь свой актёрский талант. Однако его поддержал Кристофер Нолан: режиссёр посоветовал ему играть «другими мускулами».

Да, я боялся, что, играя Тони Старка столько времени, я растерял свой актёрский талант. Но меня поддержал Кристофер Нолан: он попросил меня играть другими мускулами, забыв мои типичные актёрские привычки.

В «Оппенгеймере» Роберт Дауни-младший перевоплотился в Льюиса Штраусса — американского бизнесмена, сыгравшего важную роль в разработке ядерного оружия. Премьера ленты состоится уже 21 июля — одновременно с фильмом «Барби».