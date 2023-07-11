Исследование: 87% видеоигр до 2010 года на грани полного исчезновения

Фонд истории видеоигр провёл большое исследование доступности классических игр. Авторы учитывались проекты, выпущенные на территории США до 2010 года, — такие тайтлы они назвали классическими.

В общей сложности авторы исследования изучили 4000 игр, вышедших до 15 апреля 2023 года. Они пришли к выводу, что всего 13% классических игр доступны для покупки в современных магазинах. Это значит, что остальные 87% проектов либо недоступны для покупки, либо их очень тяжело достать даже на вторичных рынках, что ставит их под угрозу исчезновения.

Доступность игр до 2010 года Фото: MobyGames

Так, одними из самых пострадавших стали игры с Game Boy — число доступных игр с консоли резко уменьшилось после отключения магазинов на Nintendo 3DS и Wii U. Сейчас на приставке доступно всего лишь 5,87% игр. Для сравнения: на PlayStation 2 доступно 12% проектов.

Доступность игр по годам выхода Фото: MobyGames

В Фонде истории видеоигр пришли к выводу, что ситуация с классическими играми на грани полной катастрофы. По мнению исследователей, издателям видеоигр необходимо позаботиться о сохранении своего наследия, чему в том числе мешают некоторые устаревшие законы об авторских правах.