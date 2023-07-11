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Исследование: 87% видеоигр до 2010 года на грани полного исчезновения

Исследование: 87% видеоигр до 2010 года на грани полного исчезновения
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Фонд истории видеоигр провёл большое исследование доступности классических игр. Авторы учитывались проекты, выпущенные на территории США до 2010 года, — такие тайтлы они назвали классическими.

В общей сложности авторы исследования изучили 4000 игр, вышедших до 15 апреля 2023 года. Они пришли к выводу, что всего 13% классических игр доступны для покупки в современных магазинах. Это значит, что остальные 87% проектов либо недоступны для покупки, либо их очень тяжело достать даже на вторичных рынках, что ставит их под угрозу исчезновения.

Доступность игр до 2010 года

Доступность игр до 2010 года

Фото: MobyGames

Так, одними из самых пострадавших стали игры с Game Boy — число доступных игр с консоли резко уменьшилось после отключения магазинов на Nintendo 3DS и Wii U. Сейчас на приставке доступно всего лишь 5,87% игр. Для сравнения: на PlayStation 2 доступно 12% проектов.

Доступность игр по годам выхода

Доступность игр по годам выхода

Фото: MobyGames

В Фонде истории видеоигр пришли к выводу, что ситуация с классическими играми на грани полной катастрофы. По мнению исследователей, издателям видеоигр необходимо позаботиться о сохранении своего наследия, чему в том числе мешают некоторые устаревшие законы об авторских правах.

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