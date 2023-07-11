Исследование: 87% видеоигр до 2010 года на грани полного исчезновения

Фонд истории видеоигр провёл большое исследование доступности классических игр. Авторы учитывались проекты, выпущенные на территории США до 2010 года, — такие тайтлы они назвали классическими.
В общей сложности авторы исследования изучили 4000 игр, вышедших до 15 апреля 2023 года. Они пришли к выводу, что всего 13% классических игр доступны для покупки в современных магазинах. Это значит, что остальные 87% проектов либо недоступны для покупки, либо их очень тяжело достать даже на вторичных рынках, что ставит их под угрозу исчезновения.
Доступность игр до 2010 года
Фото: MobyGames
Так, одними из самых пострадавших стали игры с Game Boy — число доступных игр с консоли резко уменьшилось после отключения магазинов на Nintendo 3DS и Wii U. Сейчас на приставке доступно всего лишь 5,87% игр. Для сравнения: на PlayStation 2 доступно 12% проектов.
Доступность игр по годам выхода
Фото: MobyGames
В Фонде истории видеоигр пришли к выводу, что ситуация с классическими играми на грани полной катастрофы. По мнению исследователей, издателям видеоигр необходимо позаботиться о сохранении своего наследия, чему в том числе мешают некоторые устаревшие законы об авторских правах.
- 11 июля 2023
-
15:38
-
15:21
-
15:12
-
14:52
-
14:21
-
13:50
-
13:18
-
12:50
-
12:17
-
11:49
-
11:15
-
10:42
-
10:28
-
09:55
-
09:12
-
08:35
-
08:10
-
07:35
-
07:00
-
06:35
- 10 июля 2023
-
22:47
-
20:41
-
20:15
-
19:52
-
19:21
-
19:08
-
18:53
-
18:40
-
18:23
-
18:15
-
18:07
-
17:53
-
17:34
-
17:18
-
17:03