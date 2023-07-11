Над Diablo 4 работали 9166 человек — это рекорд для игровой индустрии

Как обратило внимание издание Moby Games, в разработке Diablo 4 участвовали 9166 человек. Именно столько людей указано в финальных титрах проекта. Это абсолютный рекорд для индустрии: для сравнения, над Red Dead Redemption 2, прошлым лидером, работало 7315 человек, а над GTA 5 — 3772.
Фото: MobyGames
В MobyGames также рассказали, что из них 2464 человека приняли участие в озвучке персонажей, 902 сотрудника трудились над визуальным рядом, 397 разработчиков тестировали игру, а 394 программиста писали код. В издании также уточнили, что немалая часть разработчиков ранее участвовала в создании других игр Blizzard, включая Overwatch 2 и Warcraft 3: Reforged.
Diablo 4 поступила в продажу 6 июня на ПК и консолях. Игроки и критики приняли игру положительно, отметив возвращение серии к корням и большой потенциал экшена. Скоро у проекта стартует первый сезон поддержки.
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