В Москве и Санкт-Петербурге пройдёт офлайн-ивент от разработчиков Honkai Star Rail

Студия HoYoverse объявила список локаций, в которых пройдёт глобальный офлайн-ивент, посвящённый выходу нового патча 1.2 для Honkai Star Rail.

В разных городах мира можно будет приобрести тематические напитки, а бонусом получить мерч и внутриигровые бонусы. Также разработчики намекали, что в локациях появятся новые персонажи Кафка и Блэйд — правда, пока неясно, в каком статусе.

В России принять участие в ивенте смогут посетители московской чайной TEAHERO (ТЦ «Авиапарк», ТЦ «Океания»), а также гости кафе Tapiera в Санкт-Петербурге. Ивент пройдёт с 24 июля по 20 августа. Подробности доступны в группе ВКонтакте.

Фото: HoYoverse

Разыскиваемые преступники Кафка и Блэйд станут новыми играбельными персонажами Honkai: Star Rail в версии 1.2, релиз которой также намечен на 19 июля.