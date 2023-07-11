В Москве и Санкт-Петербурге пройдёт офлайн-ивент от разработчиков Honkai Star Rail

Студия HoYoverse объявила список локаций, в которых пройдёт глобальный офлайн-ивент, посвящённый выходу нового патча 1.2 для Honkai Star Rail.
В разных городах мира можно будет приобрести тематические напитки, а бонусом получить мерч и внутриигровые бонусы. Также разработчики намекали, что в локациях появятся новые персонажи Кафка и Блэйд — правда, пока неясно, в каком статусе.
В России принять участие в ивенте смогут посетители московской чайной TEAHERO (ТЦ «Авиапарк», ТЦ «Океания»), а также гости кафе Tapiera в Санкт-Петербурге. Ивент пройдёт с 24 июля по 20 августа. Подробности доступны в группе ВКонтакте.
Фото: HoYoverse
Разыскиваемые преступники Кафка и Блэйд станут новыми играбельными персонажами Honkai: Star Rail в версии 1.2, релиз которой также намечен на 19 июля.
- 11 июля 2023
-
15:38
-
15:21
-
15:12
-
14:52
-
14:21
-
13:50
-
13:18
-
12:50
-
12:17
-
11:49
-
11:15
-
10:42
-
10:28
-
09:55
-
09:12
-
08:35
-
08:10
-
07:35
-
07:00
-
06:35
- 10 июля 2023
-
22:47
-
20:41
-
20:15
-
19:52
-
19:21
-
19:08
-
18:53
-
18:40
-
18:23
-
18:15
-
18:07
-
17:53
-
17:34
-
17:18
-
17:03