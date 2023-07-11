«Телеграм» побил свой рекорд по ежедневной аудитории в России

По данным исследовательской компании Mediascope, мессенджер «Телеграм» в июне обновил свой рекорд по среднесуточному охвату в России.

Каждые сутки «Телеграм» в стране открывают 51,92 млн человек. Это уже существенно больше, чем YouTube (50,7 млн) и почти столько же, сколько у лидера, — «Вконтакте» за последний месяц потерял почти процент аудитории, но остался на первом месте (52,1 млн).

Фото: New Media

Впервые «Телеграм» обогнал YouTube в марте этого года, но тогда разница составила лишь 200 тыс. пользователей, в июне же — 1,2 млн.

Ранее Павел Дуров рассказал, что «Телеграм» закрепился на втором месте по объёму сообщений, доля мессенджера на мировом рынке составляет 31%. Создатель платформы отмечает потенциал в будущем стать лидером в этой сфере.