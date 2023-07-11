Игроки в Counter-Strike 2 со слабыми видеокартами могут видеть соперников сквозь дым
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В бета-клиенте Counter-Strike 2 обнаружили критический баг, связанный с работой дымовых гранат.
В отличие от CS:GO, смоки в CS2 получили улучшенную графику и новую механику — если выстрелить в дымовую завесу, то появится отверстие от пули. Судя по всему, это вызывает проблемы с обработкой на ПК со слабыми видеокартами.
Один из пользователей Reddit поделился скриншотом своего друга, который играет на Radeon R9 290 — смок не загружается до конца и позволяет видеть, что происходит за дымовой завесой.
Фото: Reddit
Ранее выяснилось, что движок Source 2 изменил ряд игровых механик: благодаря улучшенным теням теперь проще понять местоположение врага, а некоторые предметы на карте можно перемещать, чтобы затем прятаться за ними.
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