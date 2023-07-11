The Sims 5 может выйти на мобильных устройствах раньше, чем на консолях

Авторы новой части симулятора жизни The Sims, вероятно, сначала планируют выпустить свою игру на ПК и мобильных устройствах, прежде чем заняться портом на консоли.

На это намекают новые вакансии команды разработки Maxis. Студия ищет инженера-программиста, который одинаково хорошо умеет разрабатывать игры как на ПК, так и на «мобилках» — при этом про консоли вообще не упоминается.

Кроме того, Maxis использовали в тексте вакансии не название The Sims 5, а кодовое имя Project Rene, под которым и ведётся разработка игры.

The Sims Project Rene была анонсирована в октябре прошлого года. Пока у новой части нет чёткой даты релиза, а Electronic Arts и Maxis продолжают выпускать дополнения для актуальной игры — The Sims 4.