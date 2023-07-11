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Шути Гатва проговорился, что сыграет минимум в двух сезонах «Доктора Кто»

Шути Гатва проговорился, что сыграет минимум в двух сезонах «Доктора Кто»
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Актёр Шути Гатва, который в ноябре этого года сменит Дэвида Теннанта в роли Доктора в научно-фантастическом сериале «Доктор Кто», примет участие более чем в одном сезоне.

Об этом случайно рассказал сам актёр во время интервью Rolling Stone, вспоминая свою работу в театре:

Это согревало меня и поддерживало всю ночь, даже если я был на мели. Но я планирую вернуться в театр в следующем году, когда закончу работу над своим вторым сезоном «Доктора Кто».

Гатва также рассказал о поддержке со стороны других исполнителей роли Доктора. По его словам, у актёров, ранее исполнявших главную роль в сериале, есть общий чат — там они поддерживают связь и дают Шути советы по работе в кадре и с прессой.

Ранее Шути Гатва рассказал, как Райан Гослинг отреагировал на новость о его утверждении на роль Доктора.

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