В США не стали запрещать сделку по слиянию Xbox и Activision Blizzard

Microsoft одержала победу в федеральном суде США по делу о сделке с Activision Blizzard. Ведомство не поддержало Федеральную торговую комиссию США, которая предлагала временно запретить покупку.
Компания Microsoft поблагодарила суд за быстрое и обдуманное решение, которое позволит закрыть сделку вовремя. Она готова и дальше работать с регуляторами, чтобы реагировать на опасения о проблемах в финансовом секторе.
Таким образом, в Штатах не осталось преград для закрытия сделки Xbox и Activision, дедлайн которой закончится уже 18 июля.
Единственной проблемой будет британский регулятор — там слушание дела намечено на вторую половину июля. Microsoft может закрыть сделку и без участия Британии, но для этого придётся исключить британский рынок из договора.
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