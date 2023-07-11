Вышел трейлер фильма «Вилли Вонка» — приквела «Чарли и шоколадной фабрики» с Тимоти Шаламе

Авторы предстоящего музыкального фильма «Вилли Вонка» представили трейлер картины.
Лента станет приквелом романа «Чарли и шоколадная фабрика», получившего две экранизации (в 1971 году от Мэла Стюарта и в 2006-м от Тима Бёртона). Новый фильм расскажет о судьбе юного Вилли Вонки до того, как он открыл свою фабрику.
Главную роль сыграет Тимоти Шаламе. Участие в проекте также приняли Киган-Майкл Кей, Оливия Колман, Роуэн Аткинсон и Салли Хокинс.
Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. New Zealand. Права на видео принадлежат Warner Bros.
Кроме того, был опубликован постер фильма.
Фото: Warner Bros
Премьера «Вилли Вонки» в кинотеатрах мира состоится 15 декабря 2023 года. Дистрибьютором выступает Warner Bros. Pictures, поэтому в России, вероятно, фильм выйдет только неофициально.
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