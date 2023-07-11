Вышел трейлер первого сезона Diablo 4 — «Сезон чумы» начнётся уже 20 июля

Компания Blizzard представила официальный трейлер «Сезона чумы» (Season of the Malignant) — первого сезона поддержки игры Diablo 4.
В новом ролике разработчики показали детали игрового процесса, в том числе кадры сражений с новыми усиленными врагами на нескольких локациях.
Видео доступно на YouTube-канале Diablo. Права на видео принадлежат Blizzard.
Ранее Blizzard провели большой стрим, в ходе которого рассказали все подробности грядущего обновления. События «Сезона чумы» будут проходить после завершения основного сюжета Diablo 4. Игрокам предложат убить усиленных боссов и получить за это чумные сердца, чтобы усилить свою экипировку.
Первый сезон поддержки в Diablo 4 стартует 20 июля. Помимо новых игровых особенностей, в клиенте появятся сразу два боевых пропуска с различными наградами.
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