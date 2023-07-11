Актёр Никита Волков сыграет главную роль в сериале «Постучись в мою дверь» — SHOT

Главную роль в российской адаптации сериала «Постучись в мою дверь» исполнит Никита Волков — об этом сообщает издание SHOT.

О том, что архитектора Серкана Болата сыграет именно Волков, стало известно после того, как его заметили рядом со съёмочной площадкой в Западном Дегунино. Кому достанется роль его возлюбленной Эды, до сих пор неясно — ранее от неё отказалась Дина Саева.

Никита Волков известен по ролям в сериалах «Трудные подростки» и Кризис нежного возраста», в фильме «Черновик», а также по озвучке главного героя в недавнем мультфильме «Кощей. Начало».

«Постучись в мою дверь» — популярный турецкий сериал, рассказывающий историю любви владелицы цветочного магазина Эды и архитектора Серкана Болата. Изначально пара просто притворяется влюблёнными, чтобы вернуть бывшую девушку Серкана, однако затем между главными героями вспыхивает настоящий роман.

Съёмки российского ремейка стартовали 16 июня.