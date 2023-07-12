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В новом «Супермене» появится Зелёный фонарь и другие герои комиксов DC

В новом «Супермене» появится Зелёный фонарь и другие герои комиксов DC
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Кастинг фильма «Супермен: Наследие» неожиданно пополнился несколькими героями комиксов DC. Самым громким стало появление Зелёного фонаря (Гай Гарднер) в исполнении Нейтана Филлиона.

Нейтан Филлион в сериале «Новичок»

Нейтан Филлион в сериале «Новичок»

Фото: AMC

Вдобавок к этому объявили ещё двух персонажей.

Орлица — Изабела Мерсед

Наиболее известна по роли в фильме «Дора и Затерянный город» (адаптация мультсериала «Даша-путешественница».

Изабела Мерсед в «Доре»

Изабела Мерсед в «Доре»

Фото: Paramount

Мистер Террифик — Эди Гатеги

Эди Гатеги

Эди Гатеги

Фильм «Супермен: Наследие» станет первой картиной новой киновселенной DC под началом Джеймса Ганна (трилогия «Стражи Галактики»), он же и снимет дебютное кино по своему же сценарию. Премьера состоится ровно через два года, в июле 2025 года, а съёмки начнутся в январе 2024 года.

Роль Супермена исполнит Дэвид Коренсвет, а партия его возлюбленной Лоис Лейн досталась Рэйчел Броснахэн.

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