«Он потрясёт аудиторию»: появились первые отзывы на фильм «Оппенгеймер» Кристофера Нолана
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На следующей неделе стартует прокат фильма «Оппенгеймер» Кристофера Нолана. Критики, посмотревшие картину, уже поделились первыми впечатлениями. Важно отметить, что это именно впечатления, а не полноценные разборы фильма.
Судя по всему, критики остались в чистом восторге от картины. Во многом ленту называют впечатляющей и интересной. Некоторые считают, что этот фильм — лучший в карьере Нолана.
«Оппенгеймер» Кристофера Нолана — поистине впечатляющее достижение благодаря правдивой, сжатой адаптации, изобретательному повествованию и тонким исполнениям Киллиана Мёрфи, Эмили Блант, Роберта Дауни-младшего, Мэтта Деймона и многих других.
«Оппенгеймер» невероятный. Слово, которое постоянно приходит на ум, — «устрашающий». Неуклонно развивающаяся, безумно подробная, запутанная историческая драма, которая строится, и строится, и строится, пока Нолан не впечатлит зрителей самым удивительным, сокрушительным образом.
Полностью поглощен «Оппенгеймером», плотным, говорящим, напряжённым фильмом, частично рассказывающем о бомбе, но в основном о том, насколько мы обречены. Счастливого лета! Мёрфи хорош, но остальные тоже выделились: Дэймон, Дауни-младший и Эренрайх. Дерзкий, изобретательный, сложный фильм, способный потрясти аудиторию.
«Оппенгеймер» расскажет историю научного руководителя Манхэттенского проекта Роберта Оппенгеймера, в рамках которого в годы Второй мировой войны разрабатывались первые образцы ядерного оружия.
Премьера «Оппенгеймера» состоится 21 июля, но официальных показов в России не будет.
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