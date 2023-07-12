Кристофер Нолан расстроился, когда узнал, что «Оппенгеймер» и «Барби» выходят в один день

По информации издания Insider, режиссёру Кристоферу Нолану не понравилось, что его фильм «Оппенгеймер» и «Барби» выходят в один день. Последним фильмом, например, постановщик и вовсе не заинтересован.

Нолан остался недоволен и тем, что «Барби» выпустят именно 21 июля. Обычно середина июля годами была известна в кинобизнесе как «выходные Нолана», поскольку примерно в этот период режиссёр выпускал свои лучшие картины.

Сообщается, что были попытки сообщества кинотеатров, в котором любят Нолана, убедить Warner Bros. перенести дату выхода «Барби», чтобы не составлять конкуренцию «Оппенгеймеру». Как оказалось, всё было тщетно — кинокомпания не согласилась сдвигать дату премьеры.

«Оппенгеймер» и «Барби» выйдут в прокат 21 июля, но до России не доберётся ни один фильм, по крайней мере официально.