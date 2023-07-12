Для роли Зелёного фонаря в новом «Супермене» Нейтану Филлиону сделают причёску в виде чаши
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Прошедшей ночью случился важный анонс — в фильме «Супермен: Наследие» появится одна из версий Зелёного фонаря (Гай Гарднер) в исполнении Нейтана Филлиона.
Как рассказал Джеймс Ганн, для этой роли Нейтану сделают причёску в виде чаши, чтобы было более канонично. Режиссёр пошутил, что взял Филлиона на роль только ради этого.
Основная причина, по которой я взял его на роль — дать моему старому приятелю Нейту обновлённую стрижку.
Гай Гарднер в комиксах
Фото: DC Comics
Ещё стало известно, что каст пополнили Изабела Мерсед в роли Орлицы и Эди Гатеги, который сыграет Мистера Террифика. Напомним, роль Супермена досталась Дэвиду Коренсвету, а партия его возлюбленной Лоис Лейн — Рэйчел Броснахэн.
Фильм «Супермен: Наследие» станет первой картиной новой киновселенной DC под руководством Джеймса Ганна. Премьера состоится в июле 2025 года, а съёмки начнутся в январе 2024 года.
Историю происхождения мы видели много раз
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