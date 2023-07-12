Capcom обсуждает ремейки Resident Evil без цифры в названии
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Во время недавнего общего опроса акционеров Capcom спросили о планах продолжать выпускать высококачественные визуальные ремейки только основных нумерованных частей серии Resident Evil.
В ответ Capcom заявила, что проводит обсуждения относительно будущего расширения этой серии, чтобы ею могла насладиться широкая аудитория. В том числе активно обсуждаются части франшизы без цифры в названии.
Это заявление может потенциально намекать на долгожданный ремейк Resident Evil Code: Veronica, Resident Evil: The Umbrella Chronicles и других частей, где нет цифры.
За последние несколько лет Capcom выпустила ремейки Resident Evil 2, Resident Evil 3 и Resident Evil 4, все из которых были тепло приняты критиками и фанатами.
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