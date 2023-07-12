Фильм «Миссия: невыполнима 7» выйдет в онлайне 10 октября

СМИ обратили внимание на дату выхода фильма «Миссия: невыполнима 7» с Томом Крузом в онлайн-сервисах. Согласно данным, картина появится в онлайне через 90 дней кинопроката.
Лента выйдет в онлайне 10 октября. По крайней мере, информация будет актуальна, пока у Paramount Pictures не изменятся по этому поводу планы.
Фото: Paramount+
«Миссия: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1» — седьмая часть в культовой шпионской серии. Главную роль в картине вновь исполнил Том Круз, а к своим ролям также вернулись Ребекка Фергюсон, Саймон Пегг, Винг Рэймс и Ванесса Кирби.
Премьера седьмой части «Миссия: невыполнима» состоялась 12 июля в кинотеатрах по всему миру, кроме России. В июне 2024-го на большие экраны выйдет вторая половина «Смертельной расплаты».
- 12 июля 2023
-
11:18
-
11:15
-
10:40
-
10:21
-
09:25
-
08:46
-
08:15
-
07:45
-
07:15
-
06:40
-
01:06
- 11 июля 2023
-
22:59
-
22:43
-
22:09
-
20:46
-
20:04
-
19:35
-
19:04
-
18:27
-
18:18
-
17:55
-
17:25
-
17:05
-
16:43
-
16:20
-
16:07
-
15:38
-
15:21
-
15:12
-
14:52
-
14:21
-
13:50
-
13:18
-
12:50
-
12:17