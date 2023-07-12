Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм «Миссия: невыполнима 7» выйдет в онлайне 10 октября

Фильм «Миссия: невыполнима 7» выйдет в онлайне 10 октября
Комментарии

СМИ обратили внимание на дату выхода фильма «Миссия: невыполнима 7» с Томом Крузом в онлайн-сервисах. Согласно данным, картина появится в онлайне через 90 дней кинопроката.

Лента выйдет в онлайне 10 октября. По крайней мере, информация будет актуальна, пока у Paramount Pictures не изменятся по этому поводу планы.

Фото: Paramount+

«Миссия: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1» — седьмая часть в культовой шпионской серии. Главную роль в картине вновь исполнил Том Круз, а к своим ролям также вернулись Ребекка Фергюсон, Саймон Пегг, Винг Рэймс и Ванесса Кирби.

Премьера седьмой части «Миссия: невыполнима» состоялась 12 июля в кинотеатрах по всему миру, кроме России. В июне 2024-го на большие экраны выйдет вторая половина «Смертельной расплаты».

Актёр хочет повторить судьбу Харрисона Форда
Том Круз будет сниматься в кино ещё как минимум 20 лет
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023