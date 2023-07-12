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Ремейк Need for Speed: Most Wanted может выйти в 2024 году

Ремейк Need for Speed: Most Wanted может выйти в 2024 году
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Актриса Симона Байли в социальных сетях, похоже, раскрыла одну из игр, которую Electronic Arts выпустит в 2024 году. Этим проектом станет ремейк Need for Speed: Most Wanted. Сама Симона играла в оригинальной гонке полицейского.

Как только на публикацию актрисы стали обращать внимание, она её удалила. Возможно, её попросили убрать публикацию, поскольку подобную информацию нельзя было раскрывать.

Фото: Соцсети Симоны Байли

Need for Speed: Most Wanted вышла в 2005 году и стала одной из самых любимых игр франшизы у фанатов. В Сети есть множество фанатских ремастеров, а скоро, похоже, нас ждёт полноценный ремейк.

Сама EA не говорила о том, что разрабатывает ремейк Need for Speed: Most Wanted. Возможно, компания готовила сюрприз.

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