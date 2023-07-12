Киностудии не пойдут на уступки сценаристам США — забастовка затянется до осени

Забастовка Гильдии сценаристов США продолжается уже два с половиной месяца, однако она, кажется, даже не близка к завершению. Судя по всему, крупные кинокомпании не собираются идти на уступки авторам и планируют дождаться, пока у тех закончатся деньги. А это, по их подсчётам, случится где-то в октябре.
Об этом сообщает авторитетное издание Deadline. Журналисты пообщались с неназванными руководителями киностудий — все как один заявляют, что собираются дождаться момента, пока у сценаристов не закончатся деньги. После этого они наверняка попросят своё руководство пойти хоть на какую-то сделку с кинокомпаниями, находясь при этом в невыгодных условиях.
Интересно, что опрошенные топ-менеджеры не опасаются даже грядущей забастовки Гильдии актёров США. В этом случае тактика с выжиданием может продлиться куда дольше из-за куда больших гонораров, однако в кинокомпании также не собираются идти им на уступки.
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