Создатель The Last of Us Нил Дракманн стал главой студии Naughty Dog

На сайте студии Naughty Dog появилось обращение, из которого стало известно, что команду покидает сопрезидент Эван Уэллс. Он проработал в студии 25 лет.

По словам Уэллса, работа в студии была для него очень ценной. Эван буквально назвал Naughty Dog своим вторым домом, в котором произошло много всего хорошего.

Я профессионально занимаюсь созданием игр более 30 лет, и Naughty Dog был моим домом более половины моей жизни! Каждую важную веху в жизни я могу отследить с помощью проекта Naughty Dog – я познакомился со своей женой во время Crash Team Racing, мы провели медовый месяц после выхода Jak 2, у нас родился первый ребёнок на третьей неделе E3, когда мы анонсировали Uncharted: Drake's Fortune, а наш второй ребёнок родился прямо в гуще разработки The Last of Us.

После того как свой пост покинет Уэллс, Нил Дракманн останется единственным президентом Naughty Dog. Он тоже прокомментировал уход Уэллса.

Грустно видеть, что мой босс, наставник и друг уходит… но я рад, что он насладится заслуженной пенсией! Эван, твоё непревзойдённое наследие навсегда останется частью Naughty Dog!

Эван Уэллс покинет пост в конце этого года. Чем он будет заниматься после этого, неизвестно.