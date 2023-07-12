Электроника в России может подорожать на 20% из-за роста курса доллара и евро

В начале июля стало известно, что из-за роста курсов доллара и евро в России скоро поднимутся цены на технику и электронику. И если сперва речь шла в среднем о повышении цен на 10-15%, то сейчас дело может дойти до 20%.

Об этом «Известиям» сообщил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его мнению, гаджеты, ввозимые по параллельному импорту, подорожают на 10–20% к концу июля. В частности, уже прекратился массовый ввоз техники Apple по этой схеме, точечно поставляются определённые модели.

Если курс доллара удержится на уровне 90–100 рублей ещё полторы-две недели, то после того, как будут распроданы старые запасы, рост цен неизбежен, отмечает эксперт. По его словам, с аналогичной проблемой сейчас столкнулись все компании, которые импортируют бытовую технику и электронику премиум-класса.

Так или иначе, эксперты сходятся во мнении, что до конца лета произойдёт рост цен на продукцию, которая не производится в РФ: смартфоны, ноутбуки и планшеты.