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Мошенники нашли новый способ кражи данных пользователей — через соцсеть Threads

Мошенники нашли новый способ кражи данных пользователей — через соцсеть Threads
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Совсем недавно запустилась новая соцсеть Threads. Это своеобразный аналог «Твиттера», созданный компанией Meta*. По информации газеты «Известия», мошенники стали использовать интерес людей к социальной сети для сбора персональных данных и платёжной информации.

С 5 июля было выявлено более 2,5 тыс. доменов, имеющих отсылку к этому проекту, отметили специалисты по информационной безопасности. Они посоветовали не передавать свои данные сторонним сайтам.

Такие сайты собирают не только персональные данные пользователей (например, адрес аккаунта и почту), но и платёжную информацию. Мы настоятельно не рекомендуем передавать данные куда-либо вовне. Исключением могут стать только официальные ресурсы, которым вы полностью доверяете.
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* — социальная сеть «Инстаграм» запрещена в России. Деятельность компании Meta в стране считается экстремистской.

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