Сборы в кинотеатрах России достигли уровня 2019 года благодаря «Чебурашке» и Голливуду

Издание РБК выпустило большой материал о состоянии российских кинотеатров по итогам первой половины 2023 года. Оказалось, что последние полгода стали лучшими для отечественных киносетей с 2019-го.
Так, сборы в российских кинотеатрах за первую половину 2023 года составили 23,9 млрд рублей. Это лучший показатель за последние четыре года — он на 64% больше, чем в 2022-м. Почти треть от этого результата (28,5%) обеспечил «Чебурашка», собравший 6,8 млрд рублей. Ещё примерно столько же привлёк «теневой» прокат голливудских фильмов.
График сборов в российском прокате за последние четыре года
Фото: ЕАИС/РБК
При этом точно подсчитать заработок блокбастеров вроде «Аватара: Путь воды», «Человека-паука: Паутина вселенных» или «Братьев Супер Марио в кино» невозможно, отмечает глава объединённой киносети «Формула Кино» и «Синема Парк» Алексей Васясин. Но, по данным короткометражек, к которым привязывают большие фильмы через «предсеансное обслуживание», всё же сделать какие-то выводы можно.
По информации «Бюллетеня кинопрокатчика», по такой схеме «Аватар: Путь воды» заработал около 2,4 млрд рублей, «Стражи Галактики 3» — около 59,3 млн рублей, «Форсаж 10» — не меньше 87 млн рублей.
Несмотря на положительную динамику, кинопрокат в целом всё ещё нестабилен, отмечает Васясин. К примеру, в ближайшие месяцы в сетке релизов нет ни одного проекта, ожидаемые сборы которого превысят хотя бы 500 млн рублей.
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