Sony начала предупреждать о скором удалении игр из каталога PS Plus

Sony запустила обновлённый PS Plus больше года назад — с тех пор библиотека подписки не только постоянно пополняется, но и теряет некоторые игры. Раньше о пропаже тех или иных игр можно было узнать разве что в блоге PlayStation, однако в скором времени ситуация изменится.

Как обратили внимание в Truetrophies, Sony начала предупреждать пользователей о том, что та или иная игра скоро исчезнет из PS Plus. Уведомление о пропаже появляется в том случае, если геймер ранее запускал проект, однако так и не прошёл его до конца.

Сообщение о скорой пропаже Stray из каталога PS Plus Фото: Sony/True Trophies

Судя по всему, система уведомлений о пропаже игр из библиотеки PS Plus запустилась совсем недавно. В Truetrophies отмечают, что подобные сообщения получают далеко не все пользователи, ранее запускавшие тайтлы, которые скоро пропадут.