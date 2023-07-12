Apple отключила в России подписки на программы Logic Pro и Final Cut Pro для iPad

12 июля сразу несколько СМИ сообщили, что российские пользователи больше не могут оформлять или продлевать подписки на приложения Logic Pro и Final Cut Pro для iPad. Отмечается, что Apple возвращает средства за ранее оплаченные подписки на тот же мобильный счёт, с которого шла оплата.

Компания пока не комментировала отключение приложений в России, однако ранее корпорация уже прекратила поставки своих продуктов в страну и в том числе отключила сервис Apple Pay. Россияне же продолжают пользоваться продуктами Apple, включая онлайн-кинотеатр Apple TV+, оплачивая их с помощью мобильного счёта.

Final Cut Pro и Logic Pro — профессиональные программы для монтажа видео и редактирования музыки. Версии программ для iPad вышли совсем недавно — в мае 2023 года.