Apple отключила в России подписки на программы Logic Pro и Final Cut Pro для iPad

12 июля сразу несколько СМИ сообщили, что российские пользователи больше не могут оформлять или продлевать подписки на приложения Logic Pro и Final Cut Pro для iPad. Отмечается, что Apple возвращает средства за ранее оплаченные подписки на тот же мобильный счёт, с которого шла оплата.
Компания пока не комментировала отключение приложений в России, однако ранее корпорация уже прекратила поставки своих продуктов в страну и в том числе отключила сервис Apple Pay. Россияне же продолжают пользоваться продуктами Apple, включая онлайн-кинотеатр Apple TV+, оплачивая их с помощью мобильного счёта.
Final Cut Pro и Logic Pro — профессиональные программы для монтажа видео и редактирования музыки. Версии программ для iPad вышли совсем недавно — в мае 2023 года.
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