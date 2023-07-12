Актёр Том Холланд: не люблю Голливуд и хочу перестать быть его частью
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Актёр Том Холланд — голливудская звезда, в том числе благодаря которому киновселенная Marvel стала настолько влиятельной. Несмотря на то что он провёл в ней пять лет, артист всё же не любит Голливуд как бизнес-концепцию.
Об этом актёр рассказал в подкасте On Purpose. По словам Холланда, большой кинобизнес пугает его, поэтому артист стремится дистанцироваться от него и «жить как можно более нормальной жизнью».
Я очень люблю сниматься в кино, но мне очень не нравится Голливуд. Это не для меня, этот бизнес пугает меня. Понимаю, что я — часть этого бизнеса, но постоянно ищу способы дистанцироваться от него, чтобы просто жить как можно более нормальной жизнью.
Последним проектом Холланда стал сериал «Переполненная комната» от Apple, в котором он сыграл мужчину со множеством психологических проблем. Критики разгромили шоу, однако зрители приняли его куда более благосклонно.
Рассказываем о главном сериале Marvel этого лета:
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