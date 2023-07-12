В Diablo 4 нашли новый баг — варвар может нанести ундециллионы урона всего за один удар

Популярный стример Rob2628 обнаружил один из самых серьёзных багов в Diablo 4. Он выяснил, что при использовании трёх легендарных аспектов варвара, Мастерства одноручных булав и умения Контузия урон персонажа увеличивается в геометрической прогрессии. Это приводит к тому, что герой наносит невероятное количество урона.
Стример продемонстрировал работу бага в отдельном ролике. В нём он напал на монстра Альмунна, который из-за ещё одной ошибки может стать неуязвимым. Rob2628 удалось нанести ему 35 ундециллионов урона — это число с 36 нулями. Интересно, что подобную цифру так просто не получишь: абсолютно все противники в игре умирают гораздо раньше, чем получают столько «дамага».
Видео доступно на YouTube-канале Rob2628. Права на видео принадлежат Rob2628 и Blizzard.
Для воспроизведения необходимо использовать умения «Аспект резни берсерка», «Костоломный аспект» и «Аспект анемии». Rob2628 надеется, что Blizzard обратит внимание на баг ещё до старта первого сезона поддержки, который начнётся 18 июля.
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