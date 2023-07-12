Журналисты сыграли в Baldur's Gate 3 на PS5 — стабильных 60 FPS в игре пока нет

Издание Eurogamer выпустило превью Baldur's Gate 3 — журналистам удалось оценить PS5-версию игры на недавней презентации Panel from Hell. Судя по всему, Larian вложили очень много сил в оптимизацию проекта для консолей, однако проблемы у игры всё же есть.

Так, в Eurogamer обратили внимание, что Baldur's Gate 3 отлично управляется с геймпада. Пользователь отдаёт команды своим персонажам с помощью стиков — никаких курсоров на PS5 нет. Кроме того, разработчики немного переделали интерфейс, чтобы сделать его более интуитивным и удобным для консольных геймеров.

Из проблемных мест Baldur's Gate 3 в Eurogamer выделили частоту кадров: она часто варьируется от 40 до 50 FPS. Авторы заявили, что знают о некоторых проблемах с производительностью, и к релизу планируют их исправить.

Наконец, глава Larian Свен Винке признал, что у студии возникли проблемы с портированием игры на Xbox Series S. Дело в том, что оперативной памяти устройства не хватает, чтобы поддерживать все симуляции проекта, если персонажи игроков за одним устройством отдаляются друг от друга на большое расстояние. Однако отказываться от режима разделённого экрана авторы не станут и планируют каким-то образом оптимизировать тайтл под консоль.

Релиз Baldur's Gate 3 на ПК состоится 3 августа 2023 года, а на PS5 игра доберётся 6 сентября.