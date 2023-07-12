Актриса Лиана Гриба сыграет главную роль в сериале «Постучись в мою дверь» — SHOT

Главную женскую роль в российской адаптации сериала «Постучись в мою дверь» исполнит Лиана Гриба — об этом сообщает издание SHOT. Представители портала заметили девушку на съёмочной площадке вместе с Никитой Волковым, который исполнит главную роль.
Лиана Гриба — 25-летняя актриса, уроженка Латвии. Ранее девушка снималась в сериалах «Триггер», «Монастырь» и «Хрустальный». За свою небольшую карьеру девушка успела сыграть в 14 проектах.
«Постучись в мою дверь» — популярный турецкий сериал, рассказывающий историю любви владелицы цветочного магазина Эды и архитектора Серкана Болата. Изначально пара просто притворяется влюблёнными, чтобы вернуть бывшую девушку Серкана, однако затем между главными героями вспыхивает настоящий роман.
Съёмки российского ремейка стартовали 16 июня. Точной даты премьеры у шоу пока нет.
- 12 июля 2023
-
20:24
-
19:54
-
19:28
-
18:41
-
18:28
-
17:57
-
17:31
-
17:10
-
16:18
-
15:55
-
15:27
-
14:54
-
14:26
-
13:56
-
13:29
-
13:09
-
13:08
-
12:34
-
12:34
-
11:58
-
11:18
-
11:15
-
10:40
-
10:21
-
09:25
-
08:46
-
08:15
-
07:45
-
07:15
-
06:40
-
01:06
- 11 июля 2023
-
22:59
-
22:43
-
22:09
-
20:46