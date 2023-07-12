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Хоумлендер, Старлайт и Чёрный нуар — в новом трейлере Call of Duty: Warzone 2

Разработчики Call of Duty выпустили релизный трейлер обновления, которое добавляет в Modern Warfare 2 и Warzone 2 главных героев сериала «Пацаны». В игру уже добавили набор со Старлайт, а Хоумлендер и Чёрный нуар станут доступны позже.

Так, в ролике можно увидеть, как супергерои жестоко расправляются со своими противниками, однако вскоре в дело вступает препарат V, которым начинают пользоваться и обычные солдаты.

Видео доступно на YouTube-канале Call of Duty. Права на видео принадлежат Activision Blizzard и Amazon.

Вместе с появлением новых оперативников из сериала «Пацаны» разработчики исправили множество багов, добавили дробовик MX Guardian, изменили баланс оружия и внесли множество других изменений. Ознакомиться со всеми деталями можно на официальном сайте игры.

Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone 2 доступны на всех актуальных платформах.

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