В играх на Xbox можно будет жаловаться на оскорбления в голосовом чате

Microsoft анонсировала функцию модерации голосового чата на консолях Xbox. Опция позволяет записать минутный фрагмент игрового процесса, содержащий словесные оскорбления от того или иного пользователя, после чего пожаловаться на него в службу поддержки. У игроков будет 24 часа, чтобы отправить видео на рассмотрение, после чего оно автоматически удалится с консоли.
Во время отправки жалобы игроки смогут дать дополнительный контекст, чтобы помочь модераторам разобраться в ситуации. В Microsoft отметили, что просматривать фрагменты и выносить вердикт будут настоящие люди, а не искусственный интеллект. После этого пользователя уведомят о принятом решении.
Как работает опция
Фото: Xbox
Модерация голосового чата появится в большинстве игр для Xbox One и Xbox Series, заявили в компании. Какие именно меры Microsoft будет применять к грубиянам, пока неясно. Сейчас функционал тестируют члены программы Xbox Insider в некоторых странах.
- 12 июля 2023
-
21:07
-
20:24
-
19:54
-
19:28
-
18:41
-
18:28
-
17:57
-
17:31
-
17:10
-
16:18
-
15:55
-
15:27
-
14:54
-
14:26
-
13:56
-
13:29
-
13:09
-
13:08
-
12:34
-
12:34
-
11:58
-
11:18
-
11:15
-
10:40
-
10:21
-
09:25
-
08:46
-
08:15
-
07:45
-
07:15
-
06:40
-
01:06
- 11 июля 2023
-
22:59
-
22:43
-
22:09