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В играх на Xbox можно будет жаловаться на оскорбления в голосовом чате

В играх на Xbox можно будет жаловаться на оскорбления в голосовом чате
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Microsoft анонсировала функцию модерации голосового чата на консолях Xbox. Опция позволяет записать минутный фрагмент игрового процесса, содержащий словесные оскорбления от того или иного пользователя, после чего пожаловаться на него в службу поддержки. У игроков будет 24 часа, чтобы отправить видео на рассмотрение, после чего оно автоматически удалится с консоли.

Во время отправки жалобы игроки смогут дать дополнительный контекст, чтобы помочь модераторам разобраться в ситуации. В Microsoft отметили, что просматривать фрагменты и выносить вердикт будут настоящие люди, а не искусственный интеллект. После этого пользователя уведомят о принятом решении.

Как работает опция

Как работает опция

Фото: Xbox

Модерация голосового чата появится в большинстве игр для Xbox One и Xbox Series, заявили в компании. Какие именно меры Microsoft будет применять к грубиянам, пока неясно. Сейчас функционал тестируют члены программы Xbox Insider в некоторых странах.

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