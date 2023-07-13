Интимную сцену с Эмилией Кларк в «Игре престолов» снимал её старший брат
Поделиться
Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк во время посещения TJH Superhero Comic Con & Car Show рассказала о съёмках одной интимной сцены с Китом Харрингтоном, во время которой актрисе было очень неловко.
Когда шли съёмки постельного фрагмента между Дейенерис и Джоном Сноу, оператором сцены выступал старший брат Эмилии, Беннетт Кларк.
Я помню тот день, нашу интимную сцену, а мой брат в тот момент был оператором. Он был в тот день на съёмочной площадке. Кит такой: «Так, нужно увести его отсюда».
Также Кларк напомнила, что ей было с самого начала неловко сниматься в постельных сценах, поэтому их количество с течением сезонов уменьшалось. Труднее всего давались фрагменты с Китом Харрингтоном, поскольку они были хорошими друзьями.
Материалы по теме
Комментарии
- 13 июля 2023
-
09:01
-
08:37
-
08:00
-
07:44
-
07:18
- 12 июля 2023
-
23:10
-
22:51
-
21:07
-
20:24
-
19:54
-
19:28
-
18:41
-
18:28
-
17:57
-
17:31
-
17:10
-
16:18
-
15:55
-
15:27
-
14:54
-
14:26
-
13:56
-
13:29
-
13:09
-
13:08
-
12:34
-
12:34
-
11:58
-
11:18
-
11:15
-
10:40
-
10:21
-
09:25
-
08:46
-
08:15
Партнерский контент