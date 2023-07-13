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Team Fortress 2 получила крупнейшее обновление за последние годы

Team Fortress 2 получила крупнейшее обновление за последние годы
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Valve выпустила для Team Fortress 2 крупнейшее обновление за последние несколько лет. С выходом апдейта в игре появилось аж 14 новых карт от сообщества, масса косметических летних предметов и свежий режим, в котором нужно спасаться от персонажа по имени Сакстон Хейл.

Другие нововведения обновления

  • Появилось 6 насмешек от сообщества
  • Появилось 12 новых эффектов шляп от сообщества
  • Появилось 8 новых эффектов для необычных насмешек
  • В игру добавили летний кейс с новыми раскрасками и бонусами
  • Разработчики улучшили стабильность, анимации, баги и другие ошибки

Фанаты тем временем благодарят разработчиков в комментариях за то, что те всё же не забросили проект и продолжают поддерживать его даже спустя 16 лет после релиза.

Team Fortress 2 доступна для скачивания бесплатно только на ПК. Игра вышла в 2007 году и на сегодняшний день считается культовой.

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