Team Fortress 2 получила крупнейшее обновление за последние годы
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Valve выпустила для Team Fortress 2 крупнейшее обновление за последние несколько лет. С выходом апдейта в игре появилось аж 14 новых карт от сообщества, масса косметических летних предметов и свежий режим, в котором нужно спасаться от персонажа по имени Сакстон Хейл.
Другие нововведения обновления
- Появилось 6 насмешек от сообщества
- Появилось 12 новых эффектов шляп от сообщества
- Появилось 8 новых эффектов для необычных насмешек
- В игру добавили летний кейс с новыми раскрасками и бонусами
- Разработчики улучшили стабильность, анимации, баги и другие ошибки
Фанаты тем временем благодарят разработчиков в комментариях за то, что те всё же не забросили проект и продолжают поддерживать его даже спустя 16 лет после релиза.
Team Fortress 2 доступна для скачивания бесплатно только на ПК. Игра вышла в 2007 году и на сегодняшний день считается культовой.
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