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У расширенного издания Baldur's Gate 3 на ПК не будет раннего доступа

У расширенного издания Baldur's Gate 3 на ПК не будет раннего доступа
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Разработчики Baldur's Gate 3 из студии Larian выпустили обращение на форуме Steam, в котором подтвердили, что игроки на ПК не смогут получить ранний доступ к игре даже при покупке расширенного издания.

По словам авторов тайтла, это связано с тем, что изначально проект планировали выпустить 31 августа, однако потом релиз решили переместить на 3-е число. В итоге те, кто купит расширенное издание на ПК, начнут играть как и остальные.

Что касается PS5, то там проблем с ранним доступом не будет. Владельцы расширенного издания смогут начать играть в Baldur's Gate 3 на 72 часа раньше. Вдобавок ко всему в Larian подтвердили, что перенести сохранения с ранней версии игры на полноценную не получится.

Baldur's Gate 3 выйдет на ПК 3 августа, а до PS5 доберётся 6 сентября. Для обладателей расширенного издания доступ откроется 3 сентября.

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