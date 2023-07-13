Седой и смертоносный Николас Кейдж — в трейлере комедийного боевика «Пенсионный план»

Кинокомпания Falling Forward Films опубликовала трейлер комедийного боевика «Пенсионный план». Главную роль в картине исполнил Николас Кейдж. В ролике можно увидеть, как седой, но смертоносный персонаж актёра убивает врагов и даже передразнивает их. По духу лента действительно напоминает лёгкую комедию.

Видео доступно на YouTube-канале ONE Media. Права на видео принадлежат Falling Forward Films.

Сюжет ленты расскажет про пенсионера Мэтта, который прожигает жизнь. В один момент к нему за помощью обратятся дочь с внучкой. По какой-то причине их начнет преследовать преступная группировка. Выяснится, что Мэтт совсем не простой пенсионер, а профессиональный киллер.

Премьера ленты запланирована на 25 августа. Вместе с Кейджем в фильме сыграли Эшли Грин, Рон Перлман и Джеки Эрл Хейли. Выйдет ли фильм официально в России, неизвестно.