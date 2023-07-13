Седой и смертоносный Николас Кейдж — в трейлере комедийного боевика «Пенсионный план»

Кинокомпания Falling Forward Films опубликовала трейлер комедийного боевика «Пенсионный план». Главную роль в картине исполнил Николас Кейдж. В ролике можно увидеть, как седой, но смертоносный персонаж актёра убивает врагов и даже передразнивает их. По духу лента действительно напоминает лёгкую комедию.
Видео доступно на YouTube-канале ONE Media. Права на видео принадлежат Falling Forward Films.
Сюжет ленты расскажет про пенсионера Мэтта, который прожигает жизнь. В один момент к нему за помощью обратятся дочь с внучкой. По какой-то причине их начнет преследовать преступная группировка. Выяснится, что Мэтт совсем не простой пенсионер, а профессиональный киллер.
Премьера ленты запланирована на 25 августа. Вместе с Кейджем в фильме сыграли Эшли Грин, Рон Перлман и Джеки Эрл Хейли. Выйдет ли фильм официально в России, неизвестно.
- 13 июля 2023
-
09:01
-
08:37
-
08:00
-
07:44
-
07:18
- 12 июля 2023
-
23:10
-
22:51
-
21:07
-
20:24
-
19:54
-
19:28
-
18:41
-
18:28
-
17:57
-
17:31
-
17:10
-
16:18
-
15:55
-
15:27
-
14:54
-
14:26
-
13:56
-
13:29
-
13:09
-
13:08
-
12:34
-
12:34
-
11:58
-
11:18
-
11:15
-
10:40
-
10:21
-
09:25
-
08:46
-
08:15