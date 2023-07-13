Джонни Депп обратился к зрителям из России перед премьерой фильма «Жанна Дюбарри»
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Известный актёр Джонни Депп записал небольшое обращение зрителям из России в честь премьеры исторической драмы «Жанна Дюбарри». В ролике Депп поблагодарил зрителей за интерес к картине и попросил беречь себя.
Большое вам спасибо, что нашли время посмотреть наш фильм «Жанна Дюбарри». Я очень горжусь им и надеюсь, что вам всё понравится. Берегите себя, скоро увидимся.
В фильме рассказывается история о жизни, взлёте и падении одной из самых влиятельных женщин Франции, последней фаворитки короля Людовика XV Жанны Вобернье, более известной как Жанна Дюбарри. Джонни Депп сыграл в картине Людовика XV.
Картина официально выйдет в кинотеатрах России уже 20 июля. Ранее стало известно, что осенью актёр приедет в Россию.
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