У авторов Horizon Zero Dawn и Forbidden West большие планы на развитие франшизы
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Руководитель студии Guerrilla Games Ян-Барт ван Бик рассказал, что команда готова очень долго работать над франшизой Horizon. На неё, по словам разработчика, есть около 16 планов. Вдаваться в детали он не стал, но заверил, что у команды много сил и энергии для работы над франшизой. Судя по всему, серия с игроками надолго.
Из известного: Guerilla Games точно работает над многопользовательской игрой серии и над следующим одиночным проектом про Элой. Также в разработке находится сериал Horizon 2074 от Netflix и ремейк Zero Dawn.
В данный момент по франшизе вышло три игры: Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West и VR-проект Horizon Call of the Mountain. Все три тайтла были приняты тепло геймерами и критиками.
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