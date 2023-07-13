Как установить публичную бету iOS 17 на iPhone

12 июля стартовала публичная бета iOS 17, благодаря чему все владельцы современных iPhone могут попробовать стабильную версию грядущего обновления прошивки. Рассказываем, как получить доступ к публичной бете и уже сейчас пользоваться iOS 17.

Мы рекомендуем устанавливать именно публичные беты, поскольку они куда стабильнее версий для разработчиков. Эта инструкция именно для публичной беты.

Какие iPhone можно обновить до iOS 17

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max.

iPhone XS, XS Max.

iPhone XR

iPhone SE (2-го поколения и новее).

Как установить публичную бету iOS 17

Нужно обязательно обновиться до iOS 16.4 или новее, после чего: