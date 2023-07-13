Как установить публичную бету iOS 17 на iPhone
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12 июля стартовала публичная бета iOS 17, благодаря чему все владельцы современных iPhone могут попробовать стабильную версию грядущего обновления прошивки. Рассказываем, как получить доступ к публичной бете и уже сейчас пользоваться iOS 17.
Мы рекомендуем устанавливать именно публичные беты, поскольку они куда стабильнее версий для разработчиков. Эта инструкция именно для публичной беты.
Какие iPhone можно обновить до iOS 17
- iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max
- iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max
- iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max
- iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max.
- iPhone XS, XS Max.
- iPhone XR
- iPhone SE (2-го поколения и новее).
Как установить публичную бету iOS 17
Нужно обязательно обновиться до iOS 16.4 или новее, после чего:
- Зайти на сайт тестирования Apple со своего iPhone в браузере Safari и выбрать пункт «Зарегистрироваться». Регистрируемся основным профилем Apple на нужном iPhone.
- Соглашаемся со множеством пунктов и документов, после чего аккаунт становится частью программы тестирования.
- На всякий случай создаём резервную копию своего iPhone, чтобы при надобности восстановить все данные.
- На iPhone заходим в «Настройки» -> «Основное» -> «Обновление ПО», выбираем пункт «Бета-обновления», где выбираем «iOS 17 Public Beta».
- Возвращаемся в прошлое меню («Обновление ПО») и запускаем установку прошивки.
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