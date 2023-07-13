«Это очень пугало меня»: актёр Том Холланд — о своей алкогольной зависимости

Актёр Том Холланд, известный по роли Человека-паука в фильмах Marvel Studios, страдал от алкогольной зависимости. Он рассказал, как понял, что пора заканчивать с этим и брать себя в руки.

По словам Холланда, он не отказывается от того, что когда-то был зависим от спиртных напитков.

Мне легко это сказать — я определённо был зависим от алкоголя. Я вовсе не избегаю этой темы. У меня, как и у многих британцев, был очень, очень пьяный декабрь. Я любил много выпить. Я просыпался с мыслью об этом. Это очень пугало меня.

В результате Холланд решил воздержаться от алкоголя, чтобы понять, что он не зависим от спиртного, но в итоге всё равно сорвался и понял, что не может обходиться без него. После всего он дал себе слово не пить в течение полугода, и у него получилось.

Я стал лучше спать. Я стал лучше справляться с проблемами. То, что могло пойти не так на съёмочной площадке, что обычно выводило меня из себя, я начал воспринимать спокойно. У меня появился такой здравый рассудок. Я почувствовал себя здоровее, я почувствовал себя бодрее.

Холланд справился с зависимостью и перестал принимать алкоголь. Во многом за это он благодарен своим друзьям и родственникам, которые не отвернулись от него в трудную минуту.